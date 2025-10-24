Ｊ２札幌ＭＦ近藤友喜（２４）が、先輩を倒し、２連勝をつかみにいく。札幌は２４日、ホーム・水戸戦（２６日）に向け、雨の中、宮の沢で調整した。右ウィングバックを務める近藤にとって、マッチアップする水戸ＤＦ大森渚生（２６）は、日大の１学年上の先輩にあたる。敵地で４月に対戦した際は、ともに先発出場。近藤は前半２３分、１―１に追い付くゴールを決めるも、試合は１―３で敗れた。「特長はお互いよく分かっている