ＪＲＡは１０月２４日、２４年中日新聞杯・Ｇ３を制したデシエルト（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ドレフォン）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は未定。同馬は２１年１２月に安田隆行厩舎からデビュー。無傷の３連勝で若葉Ｓを制し、皐月賞（１６着）、日本ダービー（１５着）にも出走。秋にはグリーンチャンネルＣ・リステッドを制するなどダートとの“二刀流”で活躍した。２４年３月の安田隆行厩舎の定年