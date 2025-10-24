株式会社メビウスが、数々の名作を世に送り出した飯島多紀哉氏のホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」をNintendo Switchで発売します！発売時期は2025年冬が予定されています。学校の七不思議特集をきっかけに、行方不明となった生徒の謎に迫る物語が描かれます。 メビウス ホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」 「アパシー 鳴神学園霊怪記