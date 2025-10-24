日本シリーズ前日の監督会議を終えた阪神・藤川球児監督が「ワクワクしている。我々の集中力を見てほしい」と日本一への熱い思いを口にした。ホークスとの決戦は南海時代の64年、ダイエー時代の03年、そして14年と過去3度戦い、阪神は敗れてきた。4度目の正直で、強敵を相手に勝つ覚悟だった。◇心境福岡に入って、ビジターに乗り込んでゲームをするというのは非常にワクワクしていますね。得意とするチームであります。過去