◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、18位から出たセキ・ユウティン（27＝ミツウロコグループホールディングス）が5バーディー、ボギーなしの67をマークし、首位と5打差の5位に浮上。「ドライバーとパターが良かった」と振り返った。16番パー4、第2打残り170ヤードを4Uで振り抜くと、手前2ヤードにつけ、バーデ