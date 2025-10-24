【新華社北京10月24日】中国外交部の報道官は24日、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の招きに応じ、30日から11月1日の日程で同国を国賓として訪問し、慶州で開かれる第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席すると発表した。