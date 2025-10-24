元ジャニーズジュニアの鮎川太陽と2.5次元俳優・森田桐矢の行動が、波紋を呼んでいる。【写真】クオリティーが高い、鮎川と森田の仮装姿10月23日、ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』を訪問したことを報告した2人。「全面的に俳優が悪い」ファンたちが怒った理由人気ゲーム『ツイステッドワンダーランド』のキャラクターに扮した姿はプライベートでの仮装とは思えないクオリティで、