高校サッカーの夢の舞台、全国高校サッカー選手権の出場を懸け25日、山形県大会の決勝が行われます。夏の高校総体に続く全国大会出場を目指す山形中央か、高校総体で山形中央に敗れリベンジを誓う山形明正か。火花を散らす両チームを取材しました。2019年以来、13回目の選手権大会出場を目指す山形中央。県高校総体を制し、第1シードで臨む今大会は、3回戦から登場しました。準決勝・羽黒との試合は、延長