アメリカのトランプ大統領の来日が来週に迫り、警視庁では24日、警備の対策会議が開かれました。都心部では交通規制が行われる予定だということです。アメリカのトランプ大統領が、27日から29日に来日することを受け、警視庁は24日、警備対策会議を開き、迫田警視総監は、万全の態勢で警備にあたるため、各部門間の連携の徹底などを呼びかけました。トランプ大統領の滞在期間中、警視庁は最大で1万8000人態勢で警備にあたるとして