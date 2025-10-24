赤色灯70代女性から現金などを奪ってけがをさせたとして、大阪府警都島署は24日、強盗致傷と詐欺未遂の疑いで大阪府の自称アルバイトの男（19）を逮捕したと発表した。署によると、男は特殊詐欺で弁護士の弟役として女性と接触。女性は男の不審な風貌から、だまされたと気付いて逃げようとしていた。逮捕容疑は9月12日夜、氏名不詳者らと共謀し、大阪市都島区の路上で女性から現金をだまし取ろうとしたが失敗。女性が持ってき