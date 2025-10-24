報道陣に囲まれる新民党主席の葉劉淑儀氏＝22日、香港（共同）【香港共同】香港で12月7日に行われる立法会（議会、定数90）選挙の立候補の届け出が24日に始まった。期間は11月6日まで。「愛国者」だけが立候補できる制度が2021年5月に導入されてから2回目の立法会選挙。民主派の出馬は事実上不可能な仕組みだ。親中派の最大政党、民主建港協進連盟（民建連）や、労働者の支持者が多い香港工会聯合会（工聯会）、経済界寄りの自