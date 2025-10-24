秋風と共に駅伝シーズンがやってきた。１３日には大学３大駅伝初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が行われ、国学院大が２連覇を果たした。勝利の行方が二転三転したレースでは、注目校のキーマンが、鮮やかな走りっぷりを披露した。（編集委員近藤雄二）「のびのびと走れた」２連覇を遂げた国学院大で、勝利への流れを引き寄せたのが３区（８・５キロ）の野中恒亨（ひろみち）（３年）だった。５位でたすきを受けると、創価