静岡･伊東市議会の臨時会が31日に開催されることが正式に決定。田久保市長はこの日に失職する見通しです。その一方で、田久保市長は前日から岐阜で視察などにあたっています。24日朝、朝市でにぎわいを見せていたのは岐阜･高山市。そこに姿をみせたのは静岡･伊東市の田久保真紀市長。（店員）「いいよ、食べてみて」（伊東市田久保 真紀 市長）「おいしかった」「黒ゴマもらっていいですか」（店員）「高山寒いでしょ」（伊東市