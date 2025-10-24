性的な意図を持ち、アスリートを撮影する行為を「性暴力」と位置づける条例が、三重県議会で成立しました。 【写真を見る】性的な意図を持ったアスリート撮影は「性暴力」三重県で条例成立 議会で全会一致 盗撮とともに根絶を目指す この条例は、性暴力の被害者などの支援に関する施策の基本理念を明らかにしたもので、24日の本会議で全会一致で可決・成立しました。条例に罰則はありませんが、性的な意図を持ったア