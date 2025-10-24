「お〜いお茶 抹茶」伊藤園は、海外を中心とした抹茶の楽しみ方の多様化に際して、同社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100％の抹茶製品「お〜いお茶 抹茶」を、11月3日から発売する。近年、抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大している。抹茶は日本の伝統的な素材として注目され、抹茶ラテや菓子類の原料、加工