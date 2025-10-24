ジル・ドゥルーズ著『ジル・トゥルーズ講義録絵画について』（ダヴィッド・ラプジャード編、宇野邦一訳／河出書房新社）が2025年11月19日に発売される。 【写真】『ジル・トゥルーズ講義録絵画について』書影など 現代思想を代表するフランスの哲学者ジル・ドゥルーズ。ドゥルーズの著作は日本でほぼすべて翻訳され、研究書も数多く出版されている。2025年はドゥルーズにとっ