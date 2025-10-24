ウンベルト・エーコ『薔薇の名前［完全版］』（東京創元社）が2025年12月25日頃に刊行される。 【写真】エーコによるイメージスケッチ 20世紀に発表され、全世界でベストセラーとなったウンベルト・エーコの話題作『薔薇の名前』。本作の［完全版］が東京創元社より刊行されることが発表された。 中世イタリアの修道院で起きた連続殺人事件。事件の秘密は知の宝庫ともいうべき迷宮の文書館