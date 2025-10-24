石川県小松市の商業施設アル・プラザ小松が、全国的に人気の新たな店舗を加えてリニューアルオープンしました。県内では2店目となる生活雑貨専門店の「ロフト」も登場です。アル・プラザ小松は1989年7月、県内初の平和堂店舗として開業しました。買い物客の高齢化で若年層や子育てファミリーの誘客が課題となっていて、24日、大型テナントを入れてリニューアルオープンしました。今回、県内では2店舗目となる生活雑貨のロフトに加