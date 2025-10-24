長く生きることのリスクは何か。『単身リスク 「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）を出した社会学者の山田昌弘さんは「最近増えているのが『家族に頼られるリスク』だ。結婚し、子育てを終え、ようやく自分の時間を取り戻したと思った矢先に、子どもが失業や離婚などで実家に戻ってくる、いわゆる『パラサイト・リターン』である」という――。■50代男性の3分の1が独身の日本社会まずは「人生100年時代」において想定され