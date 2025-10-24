カネボウ化粧品は、「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」から、大人気アイテムがさらに進化して、今年リニューアルをした朝クリーム「クリーム イン デイII」、夜クリーム「クリーム イン ナイトII」のこの冬だけの限定デザインキットと、美容液ファンデーション「ライブリースキン ウェアII」の限定セットを11月7日に発売する。朝と夜を繰り返す中で、私たちは、日々、大切な一瞬一瞬を重ねていく。