瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。雨の心配はない見込みです。 25日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになり、昼前から雨の降るところがあるでしょう。次第に雨の範囲が広がる予想です。24日よりも湿度が高く、ジメジメとした体感になります。朝の最低気温は岡山で13度、津山で9度、高松で16度の見通しです。日中の最高気温は岡山と高松で20度、津山で21度でしょう。 26日