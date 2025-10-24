自由民主党と日本維新の会による閣外協力が成立した。今後はどのような展開が予想されるのか。日本維新の会を論じた著作もある、ノンフィクションライターの石戸諭さんは「自公政権と比較すれば、非常に不安定な政権になる可能性が高い。維新は公明党のような安定した組織票を持っているわけではなく、ふわっとした支持層によって支えられている。正式な連立ではないため、少しの判断ミスでより不安定な状況になりかねない」という