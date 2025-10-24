LINEヤフーは、法人向けの「LINE公式アカウント」を刷新し、「ビジネスプロフィール」の提供を開始した。 「ビジネスプロフィール」は、サービス・商品・企業情報などをひとつにまとめ、自社の「LINE公式アカウント」上で発信できる。住所・営業時間・公式サイトURLなどの基本情報に加え、来店予約機能や2026年以降に商品購入機能への対応も予定されている。 「ビジネスプロフィール