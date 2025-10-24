札幌では１０月２３日夜に初雪を観測するなど、冬支度が本格化していますが、この時期に被害が増えるのがタイヤの盗難です。タイヤを盗まれないためにはどのように対策をすればいいのでしょうか。札幌市内の車用品店です。夏タイヤから冬タイヤへの交換作業が行われていました。札幌では２３日夜に初雪が降り、冬支度が本格化していますが、気を付けたいのが「タイヤ盗難」です。（山岡記者）「容疑者の男が顔を隠しながら車に乗り