札幌市西区の公園では１０月２３日に引き続き子グマ２頭が出没し、札幌市は市町村の責任で許可できる「緊急銃猟」の発砲を道内で初めて実施しました。子グマ２頭が駆除されたということです。（カメラマン）「緊急銃猟のため通行を禁止すると書かれています」ハンターらが集まり物々しい雰囲気に包まれた、札幌市西区西野９条９丁目の「西野西公園」。（山本記者）「市の職員が黄色の腕章をはめています。これから緊急銃猟が