日本ハムは24日、本拠地・エスコンフィールドで秋季キャンプを行うことが決まったと発表した。本拠地での秋季キャンプ実施は3年連続。期間は10月31日〜11月9日の10日間で、11月4日が休日となる。また、10月29日〜11月11日に行う2軍中心の沖縄・国頭での秋季キャンプとともに参加メンバーの振り分けも決まった。それぞれの参加メンバーは以下の通り。【エスコン】▽投手矢沢宏太、生田目翼、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大