北海道旭川市の旭山動物園では１０月２４日、電気で動くＥＶバスの試乗会が開かれました。旭川市の旭山動物園で開催された試乗会では、園内を走るシャトルバスをＥＶバスに置き換え、オペレーターの操縦のもと走行しました。動物園は二酸化炭素を排出しない環境にやさしいバスの導入を検討しています。（旭山動物園田村哲也園長）「すごくスムーズな乗り心地で、すごく静かですので、いろんな社会課題があると