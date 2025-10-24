ドジャースの山本由伸投手が、ワールドシリーズ第1戦前日の取材に応え、初完投をした前回登板のブリュワーズ戦でのエピソードを明かしました。山本投手は、ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で、メジャー初完投。初回に、先頭打者ホームランを浴びますが、その後はスコアボードに「0」を並べます。9回のマウンドにも上がり、被安打3、7奪三振、与四球1、1失点。111球の快投を見せ、勝利に貢献。メジャー初完投を達成し