高市首相の就任後初めての所信表明演説が行われた衆院本会議＝24日午後高市早苗首相は24日の所信表明演説で、地元・奈良ゆかりの聖徳太子の「十七条の憲法」から「事独り断む可からず。必ず衆と与に宜しく論ふ可し」を引用し、少数与党下での議論の必要性を説いた。明治維新を思想的に準備したとされる幕末の長州藩士吉田松陰の言葉も引き合いに、連立を組む日本維新の会や、山口出身の故安倍晋三元首相への思いがにじんだ。日