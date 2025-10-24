25日（土）は、東シナ海から日本の南を通って日本のはるか東にかけて前線が停滞し、日本の南の前線上に低気圧が発生する見込みです。このため、南西諸島から西日本や東日本太平洋側では雨が降るでしょう。南西諸島や伊豆諸島では雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。一方、千島の東の高気圧が東寄りに移動し陸地から遠ざかるため、北陸や北日本では午前中は概ね晴れますが、午後は次第に雲が広がるでしょう。夜には雨の降る