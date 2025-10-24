女子ゴルフの国内ツアー「ＮＯＢＵＴＡグループ・マスターズＧＣレディース」２日目（兵庫・マスターズＧＣ＝パー７２）、２５位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）は３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算１アンダーの２９位で、２戦連続の予選通過を決めた。３週連続で国内ツアーに挑んでいる渋野は、出だしの１番パー５でバーディー発進。５番、９番でも伸ばし、好調さをうかがわせた。しかし後半の１０番、１４番