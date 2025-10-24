お笑いタレントで俳優・映画監督の板尾創路が２４日、大阪・なんばパークスシネマで行われた「大阪・中国映画週間２０２５」（２４〜３０日）のオープニングセレモニーに出席した。同イベントは、２００６年から続く東京・中国映画週間の姉妹企画として２２年に大阪で初開催され、今年で４回目を迎えた。中華人民共和国駐大阪総領事の薛剣（セツケン）氏は「映画は、文化交流の重要な担い手であり、中日民間交流の促進に、か