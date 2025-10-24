お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２４日、都内で行われたＡｍａｚｏｎデバイス秋の新商品発表会に出席した。同社は、新商品としてＡｌｅｘａ搭載のスマートスピーカー４製品と防犯カメラ・アベルシリーズの４製品を展開中。カズレーザーは「Ａｍａｚｏｎって何でもやっているんですね！」と驚いた様子を見せた。防犯カメラは夜間のわずかな明かりでもフルカラー映像を実現した。夜間に撮影された熊による被害の