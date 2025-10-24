巨人の育成選手・鴨打瑛二投手が２４日、戦力外通告を受けた。鴨打は長崎・創成館から２１年育成ドラフト５位で入団。身長１９５センチ、体重１００キロの大型左腕で主に３軍戦で先発として経験を積んだが、４年間で支配下昇格には届かなかった。小学６年の２０１５年にはソフトバンクホークスジュニアに選出。ホークスジュニアでは、２３日のドラフト会議で楽天３位指名の中大・繁永晟内野手（大阪桐蔭高出身）、ロッテ２位