楽天からドラフト１位で指名された花園大の藤原聡大投手が２４日、京都市内の同校で、楽天の三木監督、愛敬スカウト部部長、担当の足立スカウトから指名あいさつを受けた。ドラフト会議から一夜明け、藤原は「３年目ごろにタイトルをとれる投手になりたい」と、笑顔で抱負を口にした。ドラフト当日まで、緊張で眠れない日々が続いたというが「１１時間寝ました！」と晴れやかな表情だった。三木監督からは「唯一無二の、新しい