第53回世界体操競技選手権大会（日本時間24日、ジャカルタ）世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、男子ゆかの決勝に南一輝選手が出場。着地の失敗もあり8位となりました。全日本体操種目別選手権では5連覇を達成し、2021年と2023年には銀メダルを獲得したゆかのスペシャリスト・25歳の南選手。種目別決勝は8人で行われ、5番目の演技者として登場しました。演技前には笑顔をみせるなど、リラックスした雰囲気の南選手でした