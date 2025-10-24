部下の既婚男性と複数回、ホテルで密会していた前橋市の小川市長が、きょうの定例会見で、信頼回復へ向けて「市民との対話会を企画している」と述べました。一方で、記者からは「信頼回復の基準が分からない」などの質問も出ました。前橋市小川晶 市長「私としては先日、自分の中での結論（続投の考え）をお伝えしたばかりですので。今後、信頼回復に専念する方針と思っております」前橋市の小川晶市長をめぐっては、ラブホ