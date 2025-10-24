記者会見で謝罪するかんでんエンジニアリングの大久保昌利社長（手前）ら＝24日午後、大阪市北区関西電力グループのかんでんエンジニアリング（大阪市）は24日、2019〜24年度に、工事現場の警備費を巡り不正行為があったと発表した。従業員13人が数千万円を水増しした可能性があり、うち5人が警備会社から少なくとも約600万円をキックバックとして受け取ったという。社内の内部通報で今年6月に発覚し、7月から社外弁護士らが調