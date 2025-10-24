ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１０月２５日（土）に国立競技場で行われる「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」オーストラリア代表戦に臨む日本代表メンバー２３人を発表しました。▼今シーズン国内最終戦の布陣は？２０２７年ワールドカップに向けて、試合を重ねるごとに成長の跡をみせているエディーＪＡＰＡＮ。今シーズンの国内最終戦となる今回の試合には、フィジーとのＰＮＣ決勝を戦ったメンバーに、百