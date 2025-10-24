タレントのはしのえみ（52）が23日、ブログで52歳の誕生日を迎えたことを報告。さらに10歳の長女が特別にブログを投稿し、仲むつまじい親子ショットを公開した。【映像】はしのえみ、長女の顔出し＆親子ショット2009年1月1日、俳優の綱島郷太郎（52）と結婚し、2015年10月16日、41歳のときに長女・おはなちゃん（10）を出産したはしの。2025年10月16日には、ブログでおはなちゃんが10歳の誕生日を迎えたことを明かし「これか