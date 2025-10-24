トランプ米大統領が、カナダとの貿易交渉を打ち切ると発表した/Evan Vucci/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２３日、カナダとの貿易交渉を打ち切ると発表した。これにより北米の隣国同士であり、経済パートナーでもある両国の関係は新たな危機に陥った。トランプ氏は、カナダのオンタリオ州政府が先週公開した広告への対応として、交渉を打ち切ったと述べた。この広告には、ロナルド・レーガン元米大統領による外国製品への関税を批