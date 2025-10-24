自民党、日本維新の会、公明党の3党は、ガソリン税の暫定税率廃止に向けて協議し、24日午後に業界団体から意見を聞くことを決めました。自民党は、ガソリン税の暫定税率を2026年2月1日廃止としていて、3党は、補助金を段階的に拡充して暫定税率廃止と同水準まで利用者の負担軽減を図ることを検討しています。自民党・小野寺税調会長：ガソリンスタンドの方々も事務作業など発生するので、混乱のないように決めていく。3党は24日午