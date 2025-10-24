10月18日〜19日に朝霧アリーナ・ふもとっぱらにて、今年も「朝霧JAM」が開催された。開催25周年の節目を迎えたキャンプインフェスの現地レポートをお届けする。ライブが始まる前から「豊かな体験」の連続朝8:00に新宿を発つバスに合わせて指定の集合場所へ向かうと、容量の大きなリュックサックを背負った団体が列を成しているのが見えた。初めての朝霧JAM参加、自分は編集者やカメラマンと共に会場へと直結するツアーバスで向かう