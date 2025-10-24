弟子入りしていた当時10代の女性の体を触るなどしたとして強制わいせつの疑いで書類送検された山形県内に住む鷹匠の70代の男性について、山形地方検察庁は24日までに不起訴処分としました。不起訴処分となったのは、県内に住む鷹匠の70代の男性です。男性は2022年6月、鷹匠の技術を学ぶため弟子入りしていた当時10代の女性に対し、村山地域の山小屋で体を触るなどのわいせつな行為をしたなどとしてことし7月、強制わいせつと不同意