Ｊ１横浜ＦＭが２４日、広島戦（２４日・日産ス）に向けて横須賀市内で冒頭のみを公開して全体練習を行った。横浜ＦＭは前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定する。相手はリーグ最少失点の堅守を誇るが、横浜ＦＭもＦＷ谷村らアタッカー陣が好調を維持して