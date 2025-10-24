（記者）「おはようございます」（高市首相）「おはようございます」高市新内閣の発足から4日。24日朝も閣議が行われ、ようやく新政権が本格的に始動。参院選後の「政治空白」を埋めることはできるのでしょうか。そして午後2時から、高市首相が臨んだのが、就任後初めての所信表明演説。所信表明演説は政権の運営方針や取り組む重点課題を訴えるもの。その冒頭は…。（高市首相）「私は、日本と日本人の底力を信じてやまない者とし