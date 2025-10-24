U―17W杯カタール大会（11月5日開幕）に出場するU―17日本代表が24日、千葉県内で練習試合を行い、流通経大に3―1、東京国際大に2―1で勝利した。流通経済大戦ではFWマギージェラニー蓮（FC琉球U―18）が前半26分に先制弾をマーク。MF瀬口大翔（神戸U―18）の左サイドからのクロスを左足で押し込んだ。9月下旬から10月上旬に開催されたU―17日本代表候補合宿で初めて世代別代表を経験。メンバー発表前最後の活動でアピールに成