自民党の鈴木幹事長は連立を組む日本維新の会との選挙区調整について、「いまは全く考えていない」と述べました。連立政権を組む自民・維新両党をめぐっては、次の衆議院選挙での選挙区調整をおこなうかどうかが、焦点の1つとなっています。維新の吉村代表は、すでに「選挙区調整は必ずしも必要ない」との考えを示していますが、自民党の鈴木幹事長もきょう、「いまは全く考えていない」と述べました。自民党鈴木俊一 幹事