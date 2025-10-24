関西プレスクラブの会合で講演する被団協の田中聡司代表理事＝24日午後、大阪市中央区日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中聡司代表理事（81）が24日、大阪市で開かれた関西プレスクラブの会合で講演。昨年のノーベル平和賞受賞を受けても、日本政府が核兵器を包括的に禁止する「核兵器禁止条約」締約国会議のオブザーバー参加をしないことに「受賞の意義をくみ取らず、被爆国の恥ずかしい姿が浮き彫りになった」と非難し