関西電力美浜原発3号機＝3月、福井県美浜町（共同通信社ヘリから）関西電力は24日、美浜原発3号機（福井県美浜町）の原子炉補助建屋で、事故時に放射性物質を除去する排気ファンの起動試験中、空気の制御弁が完全には閉まらなくなったと発表した。原発の運転状況や周辺環境への影響はないという。関電によると、試験は同日午前9時20分ごろから始め、約20分後にファンを停止した際、弁が25％開いた状態だったため試験を中断。そ